В Еманжелинске и Озерске несколько месяцев живут без воды, а коммунальщики «только курят»

Жители поселке Батуринский (Еманжелинск) жалуются на отсутствие воды: ее не было практически все лето.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обращения в местный водоканал не помогли: «Нам водоканал говорил, что мы много расходуем и поливаем огороды и поэтому её нет. А в это время вода текла из-за прорыва и никакой водоканал не хотел ничего делать»– рассказывают местные жители.

Наконец, им удалось добиться приезда коммунальщиков на место аварии: те, выкопали яму, поковырялись, и вода потекла еще сильнее. Рабочие задумчиво посмотрели на усилившийся поток и уехали.

«Водоканал ответил, что им нечем заменить трубу, развернулись и уехали, а вода и поныне бежит»– цитирует жителей поселка «Агентство чрезвычайных новостей».

На бездействие коммунальщиков жалуются и жители Озерска. Они даже написали обращение губернатору:

«Уважаемый Алексей Леонидович!

Обращаюсь к вам от имени жителей города Озерск! С 1 июля и по сегодняшний день во многих домах «старого» города отсутствует горячая вода, теплотрассы перекопаны, а воды так и нет! Я проживаю с ребёнком инвалидом, как быть в данной ситуации? Обзвонила все инстанции, и везде говорят ждите! Ждите чего? Специалисты ходят вокруг раскопанных труб, курят и ничего не изменяется!

Вы приезжали в наш город, Вам показали красивые отремонтированные площади, спорткомплекс " Высота» – все это конечно отлично! Вы выделили огромные деньги, чтоб отремонтировали асфальт. Но отсутствует освещение во дворах, не скошена трава, нет горячей воды и подача отопления тоже под большим вопросом!

Нам надеяться на тёплую осень и зиму или на решение проблемы?» – написала в паблике «Текслер, помоги!" одна из озерчан.

Реакции пока не последовало.

Еманжелинск, Павел Зварзин

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