В Миассе спор двух дам закончился стрельбой

В Миассе словесная перепалка закончилась стрельбой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дамы отдыхали в ночном клубе и под утро что-то не поделили. Сначала ругались в зале, но потом продолжили выяснять отношения на улицу.

У одной из них оказался серьезный защитники: он вытащил из внедорожника карабин «Сайга» и несколько раз выстрелил в землю. Пули отрекошетили в случайных свидетелей конфликта: 28-летнего мужчину ранило в грудь, 23-летнего – в ногу.

После этого стрелявший и одна из скандалисток сели в джип и уехали. НО их довольно быстро нашли на одной из баз отдыха. Пострадавших госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ : групповое хулиганство.

Миасс, Павел Зварзин

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