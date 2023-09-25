В Миассе собираются создать историческое поселение

Список объекта культурного наследия Челябинской области пополнился тремя позициями. Соответствующее решение принял научно-методический совет при Государственном комитете охраны объектов культурного наследия региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», охранный статус получил жилой дом заимки Маренова – радиостанции РВ-72 (Челябинск, улица Волгоградская – 25б). Здание было построено в конце XIX века купцами Мареновыми, которые возвели жилой дом, скотобойню и салотопенный завод. А рядом с основным домом построили жилые дома для работников.

В начале 30-х годов ХХ века на этой территории решили разместить новую 10-киловаттную вещательную радиостанцию РВ-72. В августе 1935 года Наркоматом связи СССР в качестве председателя комиссии по приемке РВ-72 из Москвы в Челябинск был командирован инженер Михаил Спорягин. Во время проверочных работ его ударило током высокого напряжения. Инженера похоронили у станции (улица Волгоградская – 25). Его могила с памятником сохранилась до наших дней. И теперь получила статус культурного наследия.

Третий объект, включенный в охранный перечень, – дом с мезонином в Детском переулке Миасса. Это здание характерный образец усадьбы первой половины XIX века: деревянный, мезонин имеет четыре фигурные колонны, на которые опирается крыша и красивый арочный фронтон с расходящимися от центра досками в виде лучей восходящего солнца.

Кстати, в научно-методический совет поступило еще несколько предложений о присвоении памятника старинным зданиям Миасса. Все они расположены в Старом городе. По мнению экспертов, рассматривать вопрос надо комплексно. Поэтому администрации Миасса рекомендовано включить старую часть города с сохранившимися особняками XIX века в перечень исторических поселений регионального значения, определив границы территории и предмет охраны.

Челябинск, Софья Артемьева

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