В Челябинске ищут нового главного архитектора

В Челябинске объявлен конкурс на замещение вакантной должности главного архитектора.

Как уже сообщал «Новый День», с 2020 года это место занимал Павел Крутолапов, но 13 июля он ушел в отставку. Обязанности главного архитектора временно исполняет Ольга Никитина.

До 25 октября желающие возглавить городскую архитектору должны предоставить необходимые документы и портфолио. Обязательные условия: гражданство РФ, высшее образование, стаж работы по специальности не менее 5 лет. На 13 ноября назначено собеседование с соискателями: конкурсная комиссия проверит профессиональный уровень претендентов. Победителя конкурса обещают назвать к 21 ноября.

Челябинск, Софья Артемьева

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