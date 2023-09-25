На Южном Урале холодает

На Южном Урале похолодает.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня воздух в регионе прогреется до +25 градусов, но уже во вторник, 26 сентября, дневная температура понизиться до +17 – +15, а к четвергу – до +12. В выходные может снова потеплеть, но максимум до +20.

Кроме того, завтра и в конце недели ожидаются дожди.

Между тем, в Челябинске продолжают подключать к отоплению организации. На сегодняшний день подано отопление в 352 учреждения: 266 детских садов, 48 школ, 24 больницы и 14 «прочих организаций».

Что касается жилого фонда, то городские власти ждут, когда среднесуточная температура воздуха опустится до +8 и продержится в этой позиции не менее 5 суток.

Согласно предварительным прогнозам, это произойдет не ранее середины октября.

Челябинск, Софья Артемьева

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