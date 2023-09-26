26 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

11:00 Челябинск – Пресс-завтрак, приуроченный к Неделе туризма в Челябинской области, и посвященный итогам развития туристической отрасли региона за первое полугодие 2023 года, а также планам на 2023 – 2024 годы (ресторан «Буфет на Большой», ул. Цвиллинга, 20)