26 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

26.09.2023, вторник
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10:00 Челябинск – День информации для тех, кто интересуется применением компьютерных технологий в повседневной жизни (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал электронных ресурсов)
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10:00 – 18:00 Челябинск – Мастер-класс «Народов связующая нить» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)
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11:00 Челябинск – 42-е заседание Челябинской городской думы (здание администрации Центрального района, ул. Коммуны, 89)
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11:00 Челябинск – Пресс-завтрак, приуроченный к Неделе туризма в Челябинской области, и посвященный итогам развития туристической отрасли региона за первое полугодие 2023 года, а также планам на 2023 – 2024 годы (ресторан «Буфет на Большой», ул. Цвиллинга, 20)
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14:00 Челябинск – Встреча с волонтером СВО на Донбассе Владимиром Колмогоровым (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, отдел краеведения)
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14:00 Челябинск – Час экологической грамотности для школьников «Это земля твоя и моя» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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15:00 Челябинск – Прямой эфир с главой Челябинска Натальей Котовой (страница Центра управления регионом в ВК)
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17:00 Челябинск – Литературный салон: поэтический портрет «Нет возраста у счастья» к 95-летию со дня рождения российского поэта Андрея Дементьева (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул.1-ой Пятилетки, 43а)
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