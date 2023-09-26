В Челябинской области в очередной раз подняли вопрос омоложения педагогических и медицинских кадров

Социальная система Челябинской области нуждается в молодых кадрах. Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», средний возраст педагогических работников на Южном Урале – 47 лет, врачей – 45,3 года, среднего медперсонала – 44,5 лет.

«На первый взгляд, до пенсии еще далеко, но мы ведь понимаем, что речь именно о средних цифрах. По некоторым территориям показатель «перешагивает» за эти цифры. Региону нужны молодые и перспективные специалисты, которым предстоит перенять накопленный опыт старших коллег», – говорит Гехт.

Проблему пытаются решить за счет программ «Земский учитель», «Земский врач», «Земский фельдшер», «Земский тренер», предусматривающих «подъемные» выплаты до 1 млн рублей тем, кто согласится работать в удаленных селах и городах с населением до 50 тысяч человек.

Но, судя по всему, желающих недостаточно. Так, программа «Земский доктор» в текущем году пока выполнена на 44%. По программе «Земский учитель» на данный момент заключены трудовые договоры на 73 вакансии. При этом перед началом учебного года только на сайте «Работа в России» было размещено 728 новых вакансий для южноуральских педагогов, только треть из них – в Челябинске.

«Мы понимаем, что программы нуждаются в доработке. В том числе, стоит пересмотреть размеры компенсации на приобретение жилья, ведь цены на недвижимость за последние три года ощутимо выросли», – признает первый вице-губернатор.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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