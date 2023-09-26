В Челябинске поставили крест на самостоятельности внутригородских районов

В Челябинске депутаты городского парламента поставили крест на двухуровневой системе муниципального управления.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 26 сентября, депутаты Челябинской городской Думы поддержали законодательную инициативу о лишении внутригородских районов статуса муниципальных образований.

В соответствии с проектом закона Челябинский городской округ будет лишен статуса городского круга с внутригородским делением и наделен статусом городского округа. Вслед за этим районные советы депутатов будут ликвидированы, а администрации семи районов Челябинска преобразуют в структурные подразделения мэрии.

Напомним, в 2014 году был принят закон «О статусе Челябинского городского округа», согласно которому в городе сформировали автономные районные советы муниципальных депутатов, избираемые в ходе прямых выборов. И уже эти советы делегируют своих представителей в городскую Думу.

Главной целью реформы называли четкое разграничение полномочий и их финансовое обеспечение. Горожане неоднократно заявляли, что реформа себя не оправдала. Но чиновники и депутаты долгое время утверждали обратное. До тех пор, пока в районных советах не стало расти число «независимых» и оппозиционных депутатов. Особого влияния на принятие решений последние не оказывали, но активно освещали неудобные для чиновников проблемы или вопросы, которые властям не хотелось бы выносить на слишком яркий свет. В общем, создавали всяческие неудобства.

А тут еще и федеральный тренд переменился: начатый в первой половине 2010-х эксперимент по превращению региональных «столиц» в мини-подобия Москвы и Санкт-Петербурга решили сворачивать, и в тех городах, где, как и в Челябинске, ввели двухуровневую систему управления, заговорили о возврате к привычному единоначалию.

В общем, у челябинских властей оказалось достаточно причин для пересмотра своего отношения. И быстро нашлись инициативные городские депутаты, выступившие с предложением отказаться от внутригородских районов как самостоятельных (как оказалось, только формально) муниципальных единиц.

Законодательную инициативу вынесли на публичные слушания, которые и прошли достаточно мирно 12 июля текущего года.

Теперь законопроект предстоит рассмотреть Законодательному собранию Челябинской области, где также вряд ли найдутся его принципиальные противники. После принятия закона районы Челябинска потеряют свою формальную самостоятельность. Фактически изменения вступят в силу по истечении полномочий действующей Челябинской городской Думы в 2024 году. Следующий ее состав челябинцы будут выбирать уже напрямую.

Челябинск, Виктор Елисеев

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