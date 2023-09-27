27 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

27.09.2023, среда
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10:00 Челябинск – Установочная конференция, посвященная старту программы по развитию социального предпринимательства «Начни свое дело» (администрация Советского района, ул. Орджоникидзе, 27а, 4 этаж)
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10:00 – 16:00 Челябинск – XVI Южно-Уральский профилактический форум в рамках выставки «Современное здравоохранение Южного Урала» (ТРК «Гагарин Парк», ул. Труда, 183)
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10:00, 15:00 Челябинск – Историко-просветительская акция «Мы вместе навсегда!», приуроченная ко Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)
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12:00 Челябинск – Презентация книги «Игорь Курчатов: уральский след в науке» (мультимедийный парк «Россия – моя история», ул. Труда, 183)
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12:00 – 13:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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13:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная развитию футбола в Челябинске (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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14:00 Челябинск – Краеведческая лекция, посвященная уникальным объектам сохранившейся архитектуры горнозаводской зоны Южного Урала (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, отдел краеведения)
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14:00 – 16:00 Челябинск – Справочная и консультационная помощь в оформлении списков электронных и печатных источников информации «Оформи зачетно!» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Свободы, 60, краеведческий отдел)
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14:00 Челябинск – Калейдоскоп «Тайны моря» ко Всемирному дню моря (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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15:00 Челябинск – Клуб «Поэтическая среда»: встреча «О любви, о жизни, о войне» к 100-летию Эдуарда Асадова (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Свободы, 60 / ул. Коммуны, 69, отдел социально-гуманитарной литературы)
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15:00 Челябинск – Встреча шахматного Клуба Четырех коней (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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16:00 Челябинск – Моноспектакль автора-исполнителя, заслуженного работника культуры России Александра Сергеева «Все начинается с любви» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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16:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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