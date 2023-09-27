В Счетной палате предложили ограничить ипотеку на маленькие квартиры

В Счетной палате РФ предлагают ограничить продажу по льготной ипотеке однокомнатных квартир и студий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас в структуре строящегося жилья доля однокомнатных квартир составляет почти 53% по количеству квартир и превышает 38,5% по количеству квадратных метров. В ведомстве заявляют, что «однушки» и студии – это жилье для одиноких людей, а семьи должны быть ориентированы на более комфортные условия.

«Каждая семья должна иметь отдельную квартиру, а каждый член семьи – отдельную комнату, – цитируют «Известия» аудитора Счетной палаты Наталью Трунову. – В идеале для комфортного проживания двух граждан нужна квартира с двумя комнатами и более. Поэтому ипотечные программы с господдержкой, в том числе льготного ипотечного кредитования, должны ориентироваться на приобретение гражданами более комфортных типологий жилья».

Между тем, представитель ведомства признает: «Сегодня складывается ситуация, когда ипотечное кредитование зачастую оказывается менее доступным для населения». С этим отчасти связан рост спроса на маленькие квартиры при одновременном снижении медианной площади боксов в новостройках.

Кроме того, популярность «однушек» и студий объясняется тем, что такие квартиры часто рассматриваются как инвестиция – их покупают, чтобы сдавать в аренду или просто сохранить деньги.

Москва, Игорь Юров

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