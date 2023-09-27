Тарифы на услуги ЖКХ в России вырастут на 10 процентов

Минэкономразвития России анонсировало рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги за последующие 3 года почти на 21%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ведомство опубликовало прогноз социально-экономического развития РФ на 2024-2026 годы, согласно которому в будущем году индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей будет проведена на уровне 11,2%, в 2025 году – на уровне 8,2%.

Тарифы на передачу электрической энергии планируют поднять на 9,1% в 2024 году, на 6% в 2025 году, на 5% в 2026 году. Это касается всех потребителей – как юридических лиц, так и населения. Индексация регулируемых тарифов на саму электроэнергию для населения составит 8,9% в 2024 году, 6% в 2025 году, 5% в 2026 году.

«С учетом влияния указанных факторов на затраты ресурсоснабжающих организаций в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения, доли расходов на электро-, газоснабжение в совокупном платеже за коммунальные услуги, индексация платы граждан за коммунальные услуги составит: в 2024 году – 9,8%, в 2025 году – 5,7%, в 2026 году – 4%», – сообщили в министерстве.

Таким образом, за 3 года тарифы на услуги ЖКХ в России вырастут почти на 21%.

Окончательный размер коммунальных тарифов определят региональные власти, но их рост в 2024 году не должен превышать 9,8% за исключением случаев, когда в муниципалитетах реализуются специальные инвестиционные программы, соблюдаются долгосрочные тарифы в рамках концессионных соглашений, выполняются программы комплексного развития территорий, либо принято решение об отнесении отдельных муниципальных образований к ценовым зонам теплоснабжения и переходе к модели предельного ценообразования на тепловую энергию.

В каждом таком случае должно приниматься отдельное решение на основании предложений высших должностных лиц субъекта Российской Федерации.

Напомним, в последний раз тарифы поднимали 1 декабря 2022 года. Новое повышение должно произойти 1 июля 2024 года.

Москва, Игорь Юров

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