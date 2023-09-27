170 тысяч южноуральцев не могут выехать из страны

170 тысяч жителей Челябинской области не могут выехать за пределы Российской Федерации. Причина – долги. Об этом сообщила главный судебный пристав региона Юлия Третьякова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ограничения вводятся, когда сумма задолженности превышает 30 тысяч рублей. В начале года «невыездных» было больше, но запрет на пересечение границы побудил ряд из них расплатиться. Таким образом было погашено долгов на сумму около полумиллиарда рублей.

Всего только за первые 6 месяцев 2023 года судебные приставы взыскали в Челябинской области 10,5 миллиарда рублей.

Челябинск, Павел Зварзин

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