В ближайшее время в РФ массово начнут выходить из строя пятиэтажки

В ближайшее время в России массово начнут выходить из строя пятиэтажки. Об этом заявляют эксперты Института народохозяйственного прогнозирования РАН.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о панельных хрущевках и брежневках, возводимых в стране в 1950 – 1970 годы.

Количество изношенных пятиэтажек начнет интенсивно расти после 2030 года, считают специалисты. А к 2040 году общий объем жилья, который потребуется вывести из эксплуатации, достигнет 162,8 млн квадратных метров. .

Максимальное число «выбытий» в мегаполисах придется на 2038-2040 годы. За пределами крупных агломераций пик роста сместится к 2050 году, так как там позже началось массовое жилищное строительство.

Москва, Игорь Юров

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