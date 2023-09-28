28 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

28.09.2023, четверг
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10:00 Челябинск – VI Всероссийская научно-практическая конференция «Архив в социуме – социум в архиве», посвященная 80-летию Уральского добровольческого танкового корпуса (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, отдел краеведения)
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10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:00 Челябинск – 41-е заседание Законодательного собрания Челябинской области (ЗСЧО, ул. Кирова, 114, третий этаж, большой зал)
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция представителей управления Росреестра по Челябинской области проводит «Дачная амнистия» и основные вопросы оформления загородной недвижимости» (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная, 4, шестой этаж)
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11:30 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная старту восьмого сезона Международного социального проекта «Красота в тебе» (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, девятый этаж)
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13:00 Челябинск – Церемония награждения победителей и лауреатов регионального этапа Российской Национальной премии «Студент года – 2023» (ParkCity, ул. Лесопарковая, 6, второй этаж)
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14:00 Челябинск – Открытие обновленной модельной библиотеки имени Аси Горской с участием заместителя министра культуры Ирины Анфаловой-Шишкиной и вице-мэра Челябинска Сергея Авдеева (ул. Воровского, 63-а)
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14:00 Челябинск – Праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)
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15:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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16:30 Челябинск – Клуб любителей настолок в рамках творческой встречи «ИЦАЭ OPEN. Атомное сердце» (ИЦАЭ, ул. Энгельса, 107)
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17:00 Челябинск – Открытие выставки «От барокко до бидермайера. Западноевропейская живопись и скульптура XVII – начала XX веков из собрания Челябинского государственного музея изобразительных искусств» (Музей искусств, Зал архитектора Е.В. Александрова, пл. Революции, 1)
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17:00 Челябинск – Урок «Просто о сложном: радиация» в рамках творческой встречи «ИЦАЭ OPEN. Атомное сердце» (ИЦАЭ, ул. Энгельса, 107)
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17:30 Челябинск – Квиз «Бабушки или внуки» в преддверии Дня пожилого человека (клуб «Шершни», микрорайон Шершни, ул. Центральная, 3а)
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18:00 Челябинск – Концерт на гуслях: иерей Александр Астраханцев (Свято-Симеоновский кафедральный собор, ул. Кыштымская, 32, классы воскресной школы, третий этаж)
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18:00 Челябинск – Акция «Пока все дома», посвященная Дню пожилого человека (ДК «Бригантина», пос. Федоровка, ул. Капитанская, 10а)
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18:00 Челябинск – Лекция «Термодинамика: равновесная и неравновесная» в рамках творческой встречи «ИЦАЭ OPEN. Атомное сердце» (ИЦАЭ, ул. Энгельса, 107)
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19:00 Челябинск – Молодежный гитарник (Свято-Симеоновский кафедральный собор, ул. Кыштымская, 32, классы воскресной школы, третий этаж)
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