28 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

17:00 Челябинск – Открытие выставки «От барокко до бидермайера. Западноевропейская живопись и скульптура XVII – начала XX веков из собрания Челябинского государственного музея изобразительных искусств» (Музей искусств, Зал архитектора Е.В. Александрова, пл. Революции, 1)