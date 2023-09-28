Подготовку к отопительному сезону в Челябинске придется контролировать прокуратуре

Подготовку к отопительному сезону в Челябинске теперь контролирует Генпрокуратура.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заместитель генерального прокурора Российской Федерации взял на личный контроль ситуацию с отсутствием горячей воды в Челябинске.

Напомним, в текущем году коммунальщикам не удалось ограничиться традиционными сроками опрессовки: с начала августа в разных районах города горячую воду отключают повторно и, порой, неоднократно.

«В Металлургическом районе полрайона сидит без горячей воды уже 3-ю неделю, болеют дети и взрослые, – написали сегодня в паблике «Текслер, помоги!». – А касательно дома по Шоссе Металлургов – 37а совсем беда! В прошлом году был сделан капремонт: мы сидели без воды 2 месяца помимо опрессовки месяц, в этом году из-за капремонтов по ул. 60-летия Октября и ул. Дружбы наш дом также сидит без воды. По словам МУП ЧКТС, якобы, дом находится на кольцевой и попадает под все отключения во всем районе! Это издевательство. Ни объявлений, ни прогноза, когда включат».

«Дано: колодец ЧКТС. Находится между домами 36 и 36А по Чичерина, Челябинск, – пишут из другого района. – Месяц (!) выливается горячая вода из колодца, и, протекая между домами 36 и 36В Чичерина, льётся на проезжую часть улицы 250-летия Челябинска. Заявки от жителей дома сделаны через сайт, трубку телефона не берут ни диспетчерская ЧКТС, ни приемная ЧКТС.

1. Кто будет оплачивать бессмысленный расход воды (за месяц астрономическая цифра литров горячей воды вытекла на дорогу)?

2. Ремонт не производится, ЧКТС не реагирует, авария продолжается.

3. С 11 июля 2023 в доме Чичерина 36, как и во многих других домах в микрорайоне, отсутствовала ГВС, включали на 2-3 дня, выключали на 2 недели и снова по кругу (были жителями написаны многочисленные обращения в администрацию, в прокуратуру, СМИ, депутату в виду нарушения сроков, отсутствия работ уже УСТЭК-Челябинск).

Сейчас около недели ГВС есть, но поскольку из колодца горячая вода льётся (стоит пар над водой), и никто проблему не устраняет, впереди наш дом ждут новые отключения горячей воды и проблемы с включением отопления».

И подобных жалоб масса.

«Дано поручение силами аппарата региональной прокуратуры внимательно разобраться с озвученными проблемами и оперативно восстановить нарушенные права граждан, – сообщили в ведомстве. – По итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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