На Южном Урале будут наказывать на использование надувных матрасов без спасжилета

В Челябинской области введут штрафы за катание на надувных матрасах, лодках, катамаранах, сапбордах, виндсерфах (досках с парусом) без спасательного жилета, круга или нагрудника. Соответствующий законопроект в первом чтении принял региональный парламент.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предложение поступило от министерства общественной безопасности Челябинской области:

«Гибель по причине отсутствия жилетов случается на воде ежегодно. Еще больше случаев, которые удается предотвратить благодаря вовремя развернутым спасательным работам, – сообщила глава ведомства Светлана Костина. – В 2021 году было 11 таких случаев, в 2022 – 17».

Предлагается взимать с нарушителей штраф в размере от 500 до 2 тысяч рублей.

К проекту уже поступила поправка: не распространять действие закона на людей, плавающих на матрасе в специально оборудованном для купания месте под контролем спасателей.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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