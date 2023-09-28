Магнитогорец убил жену и пытался убить своего ребенка

Житель Магнитогорска ответит в суде за убийство жены и покушение на убийство ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью), ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц и малолетнего, совершенное с особой жестокостью).

Следствие установило, что вечером 17 ноября 2022 пьяный магниторец пришел к супруге, устроил скандал на почве ревности и, схватив два бытовых ножа, поочередно нанес своей супруге не менее 19 ударов и их совместному 3-месячному ребенку не менее 3 ударов ножом. Все это в присутствии малолетней дочери. Экспертиза установила, что в тот момент он осознавал свои действия.

После нападения магнитогорец пытался лишить себя жизни, но его остановил участковый.

Женщина умерла на месте, ребенка удалось спасти.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

Магнитогорск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»