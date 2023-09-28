К сервису «МегаКино» присоединились еще два онлайн-кинотеатра

Южноуральцы могут смотреть фильмы и сериалы сразу шести онлайн-кинотеатров.

Южноуральцам предложили доступ сразу к шести видеосервисам, которые занимают более половины российского рынка. Теперь жители региона смогут экономить и смотреть новинки проката еще в двух популярных онлайн-кинотеатрах.

Например, сервис «МегаКино» сейчас также включает Wink и more.tv, хотя раньше кинолюбам были предложены фильмы и сериалы, размещенные на четырех платформах. Расширение предлагаемого контента не повлияло на стоимость и принцип работы сервиса: зрители могут в моменте пользоваться одним кинотеатром из шести, а свой выбор при желании изменить. В пакет входят платформы, где можно смотреть эксклюзивные сериалы, свыше сотни ТВ-каналов и десятки тысяч фильмов.

«Мы рады, что к нашу решению «МегаКино» присоединились такие гранды онлайн-видео. Наш абонент имеет возможность в любой момент переключиться на любой другой кинотеатр из меню», – говорит коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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