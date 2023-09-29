29 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

29.09.2023, пятница
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10:00 Челябинск – Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и другие главы регионов УрФО примут участие в мероприятиях Межрегиональной агропромышленной выставки Уральского федерального округа (сбор СМИ в 10:00) (конгресс-холл «Таганай», ул. Труда, 181)
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10:00 – 17:00 Челябинск – Информационный день «Один народ – одна страна»: выставка «День воссоединения», беседа «В единстве с Россией» (библиотека №18, ул. Калининградская, 23а)
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10:30 – 11:30 Челябинск – Открытие гастролей Ханты-Мансийского театра кукол в рамках программы «Большие гастроли для детей и молодежи»: показ спектакля «Снежная королева» (Театр кукол им. Вольховского, ул. Кирова, 8, большая сцена)
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11:45 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная гастролям Ханты-Мансийского театра кукол (Театр кукол им. Вольховского, ул. Кирова, 8, малый зал)
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15:00 Челябинск – Встреча шахматного Клуба Четырех коней (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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16:00 Челябинск – Праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека (ДК «Сосновка», пос. Сосновка, ул. Пионерская, 2а)
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16:00 Челябинск – Праздничное мероприятие, посвященное 70-летию ДК «Сокол» (ДК «Сокол», пос. Аэропорт, ул. 1-я Увельская, 1)
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17:00 Челябинск – Встреча «Под управлением любви» в музыкальной гостиной клуба «Лира» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 6 69 отдел социально-гуманитарной литературы)
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