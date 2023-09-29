29 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

10:00 Челябинск – Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и другие главы регионов УрФО примут участие в мероприятиях Межрегиональной агропромышленной выставки Уральского федерального округа (сбор СМИ в 10:00) (конгресс-холл «Таганай», ул. Труда, 181)