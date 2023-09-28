В Челябинской области оптимизируют налоговую инспекцию.

Как сообщили РИА «Новый День», в региональном УФСН , в результате укрупнения на Южном Урале вместо 17 будут работать 11 налоговых инспекций, включая 12 территориально обособленных подразделений.

3 вновь созданные в регионе инспекции будут специализированными, и выполнять отдельные задачи налоговой службы по контрольной работе и урегулированию долга – два Центра компетенций по контрольной работе, в которые будут переданы функции контрольно-аналитической работы, планирования и проведения выездных налоговых проверок (межрайонные инспекции Федеральной налоговой службы №№ 24, 25 по Челябинской области), и Центр по управлению долгом (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 32 по Челябинской области).

Особо подчеркивается, что численность сотрудников налоговой службы региона останется прежней, а точки обслуживания и приема налогоплательщиков не изменятся.

«Оптимизация структуры налоговых органов Южного Урала – важный шаг к совершенствованию налоговой системы, улучшению бизнес-климата в регионе, повышению эффективности работы и сокращению расходов на содержание налоговых органов, – заявляют в ведомстве. – Основная цель – улучшение условий предоставления жителям области государственных услуг и повышение качества налогового администрирования».

Правда, не совсем понятно, как повысится качество обслуживания от того, что, центральный офис подразделения налоговой инспекции, например, в Верхнем Уфалее будет располагаться в 200 км от города – в Калининском районе Челябинска, или в 230 км от Чесмы – все в том же областном центре.

Схема предоставлена УФСН по Челябинской области

Челябинск, Софья Артемьева

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