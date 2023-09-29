Все больше россиян следят за своим питанием

В России растет число тех, кто следит за своим питанием.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 56% жителей Российской Федерации следят за своим питанием. Об этом пишет телеграм-канал FMCG Report со ссылкой на данные аналитического обзора ВЦИОМ.

При этом в 2014-2017 годах таких было меньше половины (49%), а в 2018 году – уже 53%. Последние исследования показали, что положительная динамика сохраняется.

Особенно быстро растет число тех, кто придерживается диет, отмечают авторы канала. Если в 2014 году ограничений в питании придерживались всего 13% респондентов, то в 2023 году их число выросло до 23%. Чаще всего это молодежь и пожилые люди.

Треть участников опроса рассказали, что стараются есть здоровую пищу, а 19% едят все, что хотят, без негативных последствий для здоровья.

Почти каждый четвертый россиянин (23%) признался, что питается только тем, что может себе позволить. Но эта доля быстро сокращается – в 2018 году она составляла 32%.

А вот разбирающимися в кулинарных изысках считают себя лишь 19% участников опроса (правда, в 2020 году таких и вовсе было всего 16%). 79% респондентов заявили, что к гурманам себя не причисляют.

Кстати, с проблемой переедания сталкиваются лишь 9% россиян. 46% участников опроса заявили, что не переедают никогда, и почти столько же (45%) делают это только по особым поводам.

Зато каждый второй (52%) признался, что склонен к импульсивным покупкам еды под влиянием маркетинга. Причем 11% поддаются на уловки или аппетитный вид еды часто или всегда.

Впрочем, отмечают авторы канала, и самоограничения, и излишества – как правило, удел обеспеченных жителей столиц или городов-миллионников.

Челябинск, Виктор Елисеев

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