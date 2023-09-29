В Челябинске задержали руководителя ЮУКЖСИ

Гендиректора структуры правительства Челябинской области задержали за злоупотребление полномочиями.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора АО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и инвестиций» (принадлежит правительству Челябинской области) Владимира Атаманченко, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным следствия, осенью 2019 года руководитель компании, используя свои служебные полномочия, обратился к подконтрольному ему директору ООО «Строительно-монтажное управление № 12», по совместительству также занимавшему должность замдиректора ЮУКЖСИ, с настоятельной просьбой выдать ему со счета корпорации займ в 10 миллионов рублей. При этом Атаманченко знал, что это сделка компании экономически невыгодна. Но заверил, что в скором времени вернет деньги.

Подчиненный вынужден был выдать гендиректору требуемую сумму в срок до 14 ноября 2020 года под 7,5% годовых. Однако деньги Атаманченко до сих пор не вернул.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.

В настоящее время следователем второго отдела по расследованию особо важных дел СК России проведены обыски в корпорации и по месту жительства южноуральца, ему предъявлено обвинение, в суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»