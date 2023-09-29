Дополнительную электричку между Челябинском и Троицком оставят до 15 ноября

Продлен период курсирования дополнительного пригородного поезда сообщением Челябинск – Троицк, пущенного из-за ремонта аэропорта в Магнитогорске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Свердловской пригородной компании, период курсирования дополнительного пригородного поезда сообщением Троицк – Челябинск – Троицк, назначенного на время реконструкции аэропорта в Магнитогорске, продлен до 15 ноября. Решение принято Министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области в связи с переносом сроков открытия аэропорта.

Пригородный поезд курсирует ежедневно с 1 июня текущего года. Маршрут позволяет развести потоки пассажиров из Троицка и Магнитогорска и обеспечить отправление возросшего количества пассажиров из Магнитогорска на электропоезде «Ласточка», маршрут которого проходит через Троицк.

Поезд № 7105 сообщением Челябинск – Троицк отправляется в 17:15, прибывает в 18:44. Обратный рейс № 7106 отправляется из Троицка в 09:15, прибывает в Челябинск в 10:45.

Время указано местное.

Челябинск, Виктор Елисеев

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