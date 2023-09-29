В Магнитогорске неадекват полгода держал запертыми в квартире женщину с ребенком

Полиция Магнитогорска, придя разбираться из-за жалобы на неадекватное поведения жильца, нашла в квартире запертых женщину с ребенком.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неожиданно закончился визит участкового уполномоченного полиции в одну из многоэтажек Магнитогорска.

На жильца квартиры, расположенной на десятом этаже многоквартирного дома по улице Маркса в Орджоникидзевском районе города, пожаловались соседи. Мужчина расписывал двери подъездов черным маркером, а в один из дней измазал стены лифта фекалиями. Об этом горожане рассказали в социальных сетях.

Однако пришедшего проверить жалобы участкового ждало еще одно ошеломляющее открытие: в квартире вместе с неадекватом жили женщина с ребенком. Причем держал он их взаперти и без связи около полугода. Девушка была сильно избита.

«В ходе отработки жилого сектора и опроса соседей участковый уполномоченный установил, что в квартире с мужчиной проживает женщина и малолетний ребенок, находящиеся в социально опасном положении и нуждаются в помощи, – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. – На данный адрес были вызваны сотрудники МЧС, обеспечившие доступ в квартиру, а также инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции «Орджоникидзевский». На сегодняшний день сотрудниками полиции и представителями системы органов профилактики предприняты все необходимые меры в рамках действующего законодательства».

Жители Магнитогорска выразили в социальных сетях благодарность полиции и МЧС за помощь беззащитным матери и ребенку.

Челябинск, Виктор Елисеев

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