Движение в центре Челябинска ограничат на полгода

Движение по улице Российской в Челябинске частично закроют на полгода.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением второго этапа работ по капитальному ремонту напорно-самотечного коллектора с 30 сентября до 31 марта 2024 года будет частично закрыто движение транспорта по улице Российской на участке от улицы Коммуны до проспекта Ленина.

Закроют часть дороги в направлении к проспекту Ленина. Движение будет организовано по временной схеме.

Водителей просят учитывать дорожную остановку и заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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