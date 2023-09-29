Сахар вместо яблок: в питании южноуральцев выявлены серьезные погрешности

В питании жителей Челябинской области выявлены серьезные погрешности, провоцирующие серьезные проблемы со здоровьем.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинскстате, в 2022 году южноуральцы выпили по 193 литра молока, что составляет всего 59% от рекомендуемой для здорового питания нормы. Отмечается существенный дефицит на столе жителей Челябинской области фруктов и ягод – всего 58 кг на человека (58% от нормы), а также овощей и бахчевых культур – 94 кг вместо 140 кг (67% от нормы).

Недоедают жители региона мяса (71 кг в год при норме 73 кг), растительного масла (11,5 л при норме 12 л) и картофеля (85 кг при норме 90 кг).

Зато хлеба южноуральцы едят почти на 14% больше нормы (109 кг при рекомендуемых 96 кг), яиц – на 7% (279 штук в год при норме 260). Но больше всего жители области переедают сладкого. Только сахара они едят на 42% больше, чем нужно – 34 кг в год вместо 24 кг, рекомендованных диетологами.

Напомним, число южноуральцев, страдающих ожирением, за 2,5 года выросло в 2 раза и сегодня, по официальным данным регионального минздрава, составляет 15,6% от общей численности населения. То есть, ожирение диагностировано у каждого 6-го. А есть еще те, кто страдает просто избыточным весом.

Челябинск, Софья Артемьева

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