Молодые южноуральцы ценят свой неопытный труд слишком высоко

Молодые южноуральцы не готовы работать «за копейки». Об этом заявили в Центре общественного мониторинга и проектов Челябинской области по итогам исследования, проведенного среди жителей региона в возрасте от 14 до 35 лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», исследование проводилось в период с 1 по 30 июня 2023 года, всего было опрошено 2 тысячи 398 респондентов – граждан РФ, зарегистрированных и проживающих на территории Челябинской области.

Социологи отмечают: запросы у молодежи и раньше были немалыми: например, в 2021 году молодые южноуральцы хотели получать не менее 55 тысяч 926 рублей в месяц, в 2022 году – не менее 62 тысяч рублей.

Но в 2023 году финансовые аппетиты побили все рекорды:

– треть респондентов (33,4%) хотели бы иметь зарплату размером не менее 80 тысяч рублей;

– примерно каждый пятый хочет получать от 51 тыс до 80 тыс (18,2%);

– еще столько же рассчитывает на 45 тыс – 51 тыс рублей в месяц(18,9%);

– за 35-45 тысяч готов работать лишь каждый десятый.

Тех, кто готов ежемесячно получать до 35 тыс рублей набралось всего 8,3%.

В целом, среднестатистический молодой южноуралец в текущем году хотел бы получать 86 тысяч 667 рублей в месяц.

«Самые высокие зарплатные ожидания молодежи зафиксированы в Челябинске (94 тыс 786 рублей) и в сельских районах (93 тыс 799 рублей), низкие – в малых городах (70 тыс 383 рублей), – отмечают авторы исследования. – Низкие зарплатные ожидания характерны для занятых в сфере услуг, торговле, образовании и здравоохранении, средние ожидания – для работающих в промышленности, высокие ожидания – для имеющих собственный бизнес, занятых в строительстве и сфере IT».

Челябинск, Софья Артемьева

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