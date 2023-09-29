УФАС обнаружило серьезные нарушения в закупках регионального оператора капитального ремонта

Челябинское УФАС обнаружило признаки нарушения закона о защите конкуренции в закупках регионального оператора капитального ремонта и заподозрило сговор подрядчиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в поле зрения УФАС попали 7 компаний: все они участвовали в 60 аукционах, которые, подозревают монопольщики, проводились с серьезными нарушениями. Все это происходило в период с 2020 по 2023 год.

«В некоторых случаях было установлено, что компании принимали совместное участие в торгах, не конкурируя друг с другом, в результате чего контракт заключался по цене, приближенной к начальной (максимальной). А в дальнейшем победитель закупки заключал со своим конкурентом договор субподряда на выполнение работ по капремонту», – сообщили в ведомстве.

Сейчас готовятся материалы для возбуждения дела о нарушении Закона о защите конкуренции, анализ закупок регоператора капремонта продолжается.

Челябинск, Павел Зварзин

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