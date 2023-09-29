Южноуральские сельхозпроизводители жалуются на проблемы с урожаем и просят ввести режим ЧС

Южноуральские сельхозпроизводители жалуются на серьезные неприятности с урожаем. Они считают, что необходимо ввести режим ЧС, но региональные власти на их проблемы не реагируют.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопросы уборки урожая обсуждались на агропромышленной выставке Уральского федерального округа, завершившейся в Челябинске.

«Предыдущие 4 года были засухи. В этом мы думали, что получим небывалый урожай и компенсируем потери. Но прошел трехнедельный дождь, выпало около 200 мм осадков, – цитирует «Деловой квартал» одного из южноуральских фермеров, выращивающих пшеницу. – Пшеница уже была созревшая, но промокла и «решила», что это весна, и начала прорастать, пустила корни. Мы не можем ее не убирать, поэтом сушим и закладываем в хранилища, но сбыта нет, она никому не нужна. Плюс добавился топливный кризис: солярки не было, цены высокие».

Ситуация осложняется тем, что у большинства фермеров на юге области нет сушильного оборудования – осень в тех краях всегда была сухой, эти затраты не требовались. Но теперь из-за отсутствия сбыта вложения оказались по сути «заморожены» в хранилищах.

«Из-за отсутствия денег возникают просрочки платежей по кредитам. Банки отсрочку не идут. Фермеры между тем говорят о необходимости введения режима ЧС. Однако таких решений не принято», – отмечает издание.

Овощеводы оказались в более выигрышном положении, чего не скажешь о хозяйствах, занимающихся картофелем: из-за обильных осадков начала сентября поля до сих пор не просохли, техника работать не может, поэтому уборку придется проводить в октябре, а это чревато опасностью заморозить урожай.

«Сейчас говорят о решении топливного кризиса, что ситуация выправляется… Но уже практически октябрь! Время упущено, решать надо было заранее, – жалуется другой фермер. – Сейчас у многих предприятий проблемы с оплатой электроэнергии. А мы еще урожай не можем убрать, продать – денег нет для расчетов, а пени начисляют».

Ситуация осложняется снижением цен: «Сейчас картофель закупают у нас по 8 рублей при себестоимости больше 10 рублей, а потом на развалах его продают по 20 рублей». Те, кто поставляет продукцию в соцсферу или на предприятия, могут выкрутиться, а вот более мелкие фермеры, нацеленные на розницу, оказались в весьма затруднительном положении.

Челябинск, Павел Зварзин

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