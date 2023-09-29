Челябинцы потребовали ограничить этажность зданий на границе с городским бором и оставить в покое поселок «Колхозный»

Инициативная группа жителей обратилась к мэру Челябинска с предложениями по корректировке генерального плана города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об инициативе сообщила муниципальный депутат Елена Вахтина в своем телеграм-канале.

Парламентарий напомнила, что недавно мэрия заключила контракт на внесение изменений в генеральный план Челябинска. «На днях мы с коллегами подготовили обращение с перечнем необходимых требований для учета при подготовке изменений в генплан города. Требования направлены на сохранение городского бора и соблюдение прав собственников (жителей) «Колхозки», – рассказала депутат. Обращение направлено на имя главы Челябинска Натальи Котовой, а также губернатора Челябинской области.

Напомним, активисты долгое время борются против застройки территорий, граничащих с Челябинским городским бором. Однако пока успеха в этом им достичь не удается. В свою очередь, ситуация вокруг строительства близкой основателю торговой сети «Красное & Белое» Сергею Студенникову компании «Мистраль» офисного здания на территории поселка Колхозный стала еще одной точкой противостояния между горожанами и мэрией. Снять вопросы на этих двух направлений и должны, по мнению авторов обращения, предлагаемые ими поправки.

«Согласно карте функциональных зон в Генплане, вокруг особо охраняемой природной территории «Челябинский городской бор» запланировано под застройку около двух десятков (!) территорий (земельных участков) различной площади с общей границей с памятником природы. При этом 9 из них находятся «в теле» памятника природы – окружены им со всех сторон, – говорится в обращении. – Таким образом закладывается на 20 будущих лет увеличение, усиление антропогенной нагрузки на памятник природы вследствие длительного строительства на прилегающих к нему участках, появления жилых зон (жилых комплексов) вокруг ООПТ при отсутствии у природного объекта адекватной охранной зоны (буфера), вырубка деревьев при строительстве вокруг ООПТ, неизбежный рост различного рода нарушений на всей территории охраняемого природного объекта – общенационального достояния – особого режима его охраны, увеличение рисков возникновения пожаров и т.п."

Следствием такой организации городского пространства станет неизбежная гибель уникального природного объекта, утрата им своего природоохранного, научного, культурного, эстетического, рекреационного и оздоровительного значения, уверены авторы письма.

«Такими градостроительными решениями никак не обеспечивается устойчивое развитие территории города», – уверены активисты.

Чтобы изменить ситуацию, авторы обращения предлагают включить в зону городских лесов 44 различных земельных участка, а также территории, выделенные под строительство продолжения дорог по улице Академика Королева до планируемого продолжения улицы Столыпина и по улице Героя Родионова до продолжения улицы Академика Королева. Помимо этого, статус городского леса предлагается присвоить лесному участку, граничащему с городским бором и «обкомовской» дорогой.

Кроме того, горожане предлагают ввести жесткие ограничения по этажности (не выше двух этажей) при реконструкции и строительстве любых капитальных объектов на всех земельных участках, граничащих с Челябинским городским бором.

Наконец, чтобы снять противоречия, возникшие вокруг строительства в поселке Колхозный офисного семиэтажного здания, предлагается для всей его территории установить в генеральном плане города зону В.1.1 «зона индивидуальной и блокированной жилой застройки в зонах развития».

«Можете присоединяться к требованиям, отправляя через интернет-приемные от себя аналогичное обращение», – обратилась парламентарий к единомышленникам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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