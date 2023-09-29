«Магнитка» с футбольным счетом обыграла «Салават»

Магнитогорский «Металлург» прервал в Уфе трехматчевую серию поражений, обыграв «Салават Юлаев» – 1:0.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вторую выездную серию магнитогорцы завершают на позитиве.

Потерпев поражения в предыдущих трех матчах, ко встрече в Уфе хоккеисты «Магнитки» сумели собраться.

Правда, первые два периода прошли при нулевом результате. Лишь на второй минуте третьего игрового отрезка Робин Пресс мощным броском завершил розыгрыш Максима Карпова и Никиты Михайлиса – 1:0 в пользу гостей.

«Металлург» прерывает серию из трех поражений и сохраняет лидерство в Восточной конференции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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