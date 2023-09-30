30 сентября – 2 октября ожидаются следующие события – Челябинск

30.09.2023, суббота
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11:00 Челябинск – Встреча «Вязания крючком: приемы техники, характерные для разных народов» в клубе «Берегиня» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, отдел социально-гуманитарной литературы)
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11:30 Челябинск – Курс обучения «Сторисмейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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12:00 Челябинск – Лекция-практикум из цикла «Учимся у великих»: Виктор Франкл: как наполнить жизнь смыслом («Библио-Глобус», ул. Молдавская, 16)
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12:00 Челябинск – Турнир по настольному теннису в двух возрастных категориях, розыгрыш призов, выполнение нормативов ГТО, игры и подарки (ТРК «Горки», ул. Артиллерийская, 136, зона фуд-корта)
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12:30 Челябинск – Фильм «Нагайбакский Париж: наследие победителей» в рамках Фестиваля нагайбакской культуры (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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13:00 Челябинск – Концерт в честь годовщины воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)
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13:00 Челябинск – Встреча в клубе «Свяжи себя с книгой» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, отдел научно-популярной литературы)
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13:30 Челябинск – Лекция-концерт в рамках Фестиваля нагайбакской культуры (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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14:00 Челябинск – Благотворительный концерт, посвященный годовщине годовщины воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией (Городской сад им. А.С. Пушкина)
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14:00 Челябинск – Фестиваль нагайбакской культуры: Сказы, песни и историческая реконструкция (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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14:10 Челябинск – Мастер-класс по традиционному костюму в рамках Фестиваля нагайбакской культуры (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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15:00 Челябинск – Экскурсия, посвященная 140-летию кафедрального собора Челябинской епархии в рамках Симеоновского фестиваля (Свято-Симеоновский кафедральный собор, ул. Кыштымская, 32)
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15:00 Челябинск – Настольные игры «Играем в нарды» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, отдел научно-популярной литературы)
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15:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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16:00 Челябинск – Концертная программа «Золотое настроение» с участием городской студии «Вдохновение» ко Дню музыки и Дню учителя (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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18:00 Челябинск – Гала-концерт X Международного фестиваля «Джаз на большом органе»: Алексей Круглов (саксофон, Москва), Владимир Нестеренко (орган, Москва), Николай Куликов (гитара, Москва), Алексей Беккер (ударные, Москва), Анна Бакунц (орган, Армения), Тина (вокал, Армения), Владимир Хомяков (орган, Челябинск) и «Новый художественный ансамбль» Льва Гутовского (Зал органной и камерной музыки «Родина», ул. Кирова, 78)
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