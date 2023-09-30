«Трактор» вырвал победу у «Спартака» в овертайме

Челябинский «Трактор» на домашней арене одержал победу над московским «Спартаком» – 2:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «черно-белым» в первом матче домашней серии пришлось догонять гостей.

Первый период завершился безрезультатно. Зато на 11-й минуте второго Герман Рубцов поставил голевую точку в розыгрыше Егора Филина и Александра Беляева – 1:0 в пользу москвичей.

Исправил ситуацию Семен Дер-Аргучинцев, сравняв счет на 49-й минуте встречи. До конца третьего периода команды так и не сумели выяснить, кто сильнее.

В овертайме на этот вопрос ответил игрок «Трактора» Максим Шабанов – 2:1 в пользу челябинского клуба.

Челябинск, Виктор Елисеев

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