Иностранца, пристававшего к девочке из Кременкуля, вышлют из России

Мигранта, напугавшего школьницу в пригороде Челябинска, выдворят из страны.

Как уже сообщал «Новый День», жительница расположенного в Сосновском районе поселка Кременкуль заявила о том, что к ее несовершеннолетней дочери приставал иностранец.

По словам женщины, мужчина пытался познакомиться с девочкой, сел вместе с ней в маршрутку, где начал к ней приставать, не обращая внимания на слова о том, что она несовершеннолетняя. В итоге уже в самом поселке ребенок вынужден был спрятаться от назойливого попутчика в магазине. Сам иностранец рассказал девочке, что он работает на недавно открывшемся в поселке рынке, против которого выступают местные жители.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что после заявления матери девочки полиция задержала 19-летнего гражданина Таджикистана.

«Ранее в полицию поступила информация о том, что иностранный гражданин вел себя неподобающим образом по отношению к несовершеннолетней в маршрутном транспорте, следующем в поселок Кременкуль, – уточнили представители силового ведомства. – В ходе отработки полученных сведений оперативниками был проведен комплекс мероприятий, ориентированный на установление личности и местонахождения молодого человека. В течение двух часов полицейскими он был задержан. В дальнейшем выяснилось, что уроженец Таджикистана работал в России по патенту».

С ходатайством о выдворении иностранного гражданина накануне выступили сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области. Сосновский районный суд его удовлетворил.

До вступления приговора суда в законную силу иностранец будет ожидать выдворения в Центре временного содержания для иностранных граждан ГУ МВД России по Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»