Состав «Трактора» пополнил обладатель Кубка Стэнли из Канады

В «Трактор» перешел канадский защитник из минского «Динамо».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Трактор», клуб произвел обмен с минским «Динамо», в результате которого новичком «черно-белых» стал канадский защитник Мэдисон Бауи. Действующий контракт хоккеиста рассчитан до 30 апреля 2024 года. Роберт Хэмилтон покидает Челябинск и продолжит карьеру в белорусском клубе.

Роберт Хэмилтон пополнил состав «Трактора» осенью прошлого года. За это время защитник провел за «черно-белых» 41 поединок, забросил три шайбы и 16 раз ассистировал партнерам.

28-летний Мэдисон Бауи проводит дебютный сезон в КХЛ. После восьми игр в составе минчан в активе защитника две результативные передачи, пять силовых приемов и 12 блокированных бросков. Ранее канадец выступал в Северной Америке. В его активе золото юниорского и молодежного чемпионата мира. В 2018-м году в составе «Вашингтон Кэпиталс» Бауи стал обладателем Кубка Стэнли. Помимо, «Вашингтона», играл в НХЛ в таких клубах как «Детройт Ред Уингз», «Чикаго Блэкхоукс» и «Ванкувер Кэнакс».

«В результате обмена с минским «Динамо» клуб получил канадского игрока обороны Мэдисона Бауи. Это габаритный праворукий защитник с хорошим катанием, броском, умеющий двигать шайбу и имеющий победный опыт. Он добавит нашей команде мышц и благодаря своим игровым навыкам в топ-4 поможет «Трактору» в большинстве. Также мы благодарим Роба Хэмилтона за время, проведенное в Челябинске. Надеемся, что смена обстановки и новый вызов пойдут на пользу его карьере», – отметил генеральный менеджер ХК «Трактор» Алексей Волков.

Челябинск, Виктор Елисеев

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