На Южном Урале легковушка попала под лошадь

В Челябинска «Лада» столкнулась с лошадью.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска, авария произошла сегодня, 2 октября, в Советском районе Челябинска.

В 3:15 напротив дома №64 по улице Весенняя 50-летний южноуралец, управляя автомобилем «Лада Ларгус» с прицепом, двигаясь по улице Блюхера со стороны улицы Нефтебазовой в сторону СНТ «Спутник», совершил наезд на стоявшую посреди дороги лошадь.

В результате ДТП водитель «Лада Ларгус» получил телесные повреждения.

ГИБДД устанавливает обстоятельства происшествия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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