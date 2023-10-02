В Челябинске начинается отопительный сезон: коммунальные службы подключают котельные и начинают подавать теплоноситель в систему.

Как пояснили РИА «Новый День» в мэрии, ночью температура уже опускалась ниже +8 градусов, к концу неделе аналогичное похолодание ожидается и в дневные часы. Поскольку система инерционная и процесс подключения продлиться несколько дней, решено начать подключение уже сейчас.

Официально отопительный сезон в Челябинске начнется с 3 октября. Пока температура будет понижена, поднимать ее будут в зависимости от погоды.

Что касается горячей воды, то в мэрии заявляют, что на сегодняшний день ее нет всего в 9 многоквартирных домах: 6 отключены на период переврезки водоводов в сети, 3 из-за аварии (в эти дома обещают дать воду сегодня).

Челябинск, Софья Артемьева

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