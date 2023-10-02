Магнитка модернизирует вагоны-самосвалы, используя свою износостойкую сталь

ООО «Ремпуть» модернизировало думпкар 7ВС-60, использовав износостойкую конструкционную сталь MAGSTRONG.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», разработав новую технологию сварки, специалисты цеха подвижного состава ООО «Ремпуть» заменили продольные и лобовые борта, нижнюю раму и настил пола.

В течение года на промышленной площадке ПАО «ММК» проводились динамические (ходовые) испытания модернизированного вагона. По результатам испытаний думпкар соответствует требованиям, необходимым для перевозки горячего шлака.

Транспортировку горячего шлака на данный момент выполняют вагоны производства завода «Красное Сормово», грузоподъемность которых составляет 40 тонн. Произведенные в 30-е годы прошлого века, эти думпкары устарели как морально, так и физически. Их кузов, рама и конструкционные элементы имеют высокую степень износа и требуют повышенного внимания при обслуживании и эксплуатации.

При этом во время эксплуатации думпкары испытывают колоссальную температурную нагрузку. Температура загружаемого шлака в вагон может достигать 400 градусов.

Все эти факторы говорят о необходимости обновления парка в 50 думпкаров, и работа специалистов цеха подвижного состава ООО «Ремпуть» по модернизации вагонов с использованием стали MAGSTRONG – важный шаг в этом направлении. ООО «Ремпуть» удалось повысить износостойкость и термостойкость модернизированного думпкара.

Модернизированный думпкар 7ВС-60 превосходит другие вагоны по основным техническим характеристикам, таким как грузоподъемность, коэффициент тары, а также геометрический и полезный объем при перевозке шлака.

Реализация данного проекта позволит «вдохнуть новую жизнь» в существующий парк вагонов и сократить затраты на приобретение нового специализированного подвижного состава ПАО «ММК».

Челябинск, Виктор Елисеев

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