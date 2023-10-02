Южноуральцы завоевали четыре медали чемпионата России по дзюдо

Дзюдоисты Челябинской области завоевали четыре медали на чемпионате России.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, в минувшие выходные в Кемерово завершился чемпионат России по дзюдо. Челябинскую область на соревнованиях представляли 22 спортсмена.

Трое из них поднялись на пьедестал почета. Ирина Зуева стала лучшей в категории до 57 килограммов. Серебро завоевал Егор Малкин (90 килограммов). Анастасия Холодилина стала бронзовым призеров в категории свыше 78 килограммов.

Кроме того, команда УрФО, куда вошли и представители Челябинской области, со счетом 8:1 одержала уверенную победу в командном чемпионате.

Челябинск, Виктор Елисеев

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