На Южном Урале заканчивается бабье лето

Первая неделя октября на Южном Урале будет теплой.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, сегодня воздух в регионе прогреется до +18. Тепло продержится до четверга (5 октября возможно потепление до +20), а в пятницу похолодает на 5 – 7 градусов.

Понедельник и вторник будут сухими и солнечными, со среды ожидаются дожди.

Вторая неделя месяца обещает быть прохладной и мокрой, а во второй половине октября дневные температуры могут опуститься ниже ноля.

Челябинск, Софья Артемьева

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