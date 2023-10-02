На Южном Урале заканчивается бабье лето

Первая неделя октября на Южном Урале будет теплой.
Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, сегодня воздух в регионе прогреется до +18. Тепло продержится до четверга (5 октября возможно потепление до +20), а в пятницу похолодает на 5 – 7 градусов.
Понедельник и вторник будут сухими и солнечными, со среды ожидаются дожди.
Вторая неделя месяца обещает быть прохладной и мокрой, а во второй половине октября дневные температуры могут опуститься ниже ноля.
Челябинск, Софья Артемьева
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