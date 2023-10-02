Питьевой источник Челябинской агломерации загрязнен тяжелыми металлами

Экологи заявили о серьезном загрязнении питьевого источника Челябинской агломерации тяжелыми металлами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинский центр мониторинга окружающей среды зафиксировал в 2023 году высокий уровень загрязнения Аргазинского водохранилища тяжелыми металлами – цинком и марганцем. Об этом заявила начальник отдела предупреждения вредного воздействия вод министерства экологии Челябинской области Татьяна Генералова.

Одним из основных источников загрязнения продолжает оставаться река Сак-Элга, в которую долгое время попадали отходы производства. Кроме того, ухудшению качества воды в Аргазях способствуют высокие температуры воздуха в летний период, снижение содержания растворенного кислорода в конце подледного периода и период летней межени, а также ветро-волновое воздействие на дно, поднимающее донные отложения.

Так же территория ближайших муниципалитетов загрязнена отходами производства, что повышает вероятность попадания в водохранилище тяжелых металлов вместе с тающим снегом и дождевыми стоками. Что касается повышенной концентрации цинка, то к этому могло привести еще и вымывание этого металла из горных пород.

Наконец, к увеличению концентрации цинка и марганца могло привести продолжающееся обмеление водоема. По данным Челябинского гидрометцентра, ярко выраженный маловодный период наблюдается уже на протяжении семи лет. За это время уровень воды в водохранилище стал на 5,5 метров ниже нормального подпорного уровня. Правда, с начала сентября уровень в Аргазях повышается на 2-3 сантиметров в день.

В минэкологии заявили о продолжении постоянного наблюдения за Аргазинским водохранилищем. О его результатах отчитаются в конце осени текущего года.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»