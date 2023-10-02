Южноуральцев предупредили о помехах в эфире

Жителей Челябинской области предупредили о помехах в эфире.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском филиале РТРС, с 5 октября в небе над регионом начинается осенняя солнечная интерференция, до 20 октября радиоизлучение Солнца может влиять на прием эфирных телерадиоканалов.

«Солнечная интерференция происходит дважды в год, она связана с вращением Земли вокруг Солнца. Во время интерференции Солнце, спутник связи и приемная антенна наземного объекта вещания выстраиваются на одной линии, и это создает помехи при приеме, – пояснил начальник отдела оперативного управления сетью филиала РТРС «Челябинского ОРТПЦ» Константин Диков. – Во время интерференции радиоизлучение Солнца глушит сигналы спутника. Затем спутник связи уходит из-под «солнечной засветки», длится это явление несколько минут в сутки».

Цифровые технологии трансляции позволили свести к минимуму воздействие интерференции: в пиковые моменты радиотелевизионные станции переходят на прием сигнала с резервного источника сигнала, и большинство пользователей цифрового эфирного телевидения, скорее всего, не заметят признаков интерференции.

Но не все приемное оборудование способно быстро «поймать» восстановившийся сигнал со станции, телевизоры, приставки с устаревшим программным обеспечением могут накапливать ошибки, и некоторые телезрители и радиослушатели могут заметить последствия природного явления на своих устройствах – на экранах могут появляться сбои изображения и звука. Чтобы качество изображения пришло в норму, рекомендуется перезагрузить телевизор или приставку. Если это не помогло, необходимо запустить в меню автопоиск каналов, чтобы восстановить прием.

Челябинск, Софья Артемьева

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