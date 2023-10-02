В Челябинском городском бору появились полицейские на электрокарах

Челябинский городской бор будут патрулировать полицейские на электрокарах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на улице Лесопарковой открылся новый пункт полиции. Его сотрудники будут контролировать бор и парк имени Гагарина. Для этого в пункте установлено оборудование, транслирующее видео с камер, установленных на дорожках в лесу. А передвигаться по вверенной территории лесные участковые будут на электромобилях и электроквадроциклах.

Заявляется, что практически бесшумный транспорт. Так что горожанам, гуляющим и катающимся в бору, следует быть внимательнее.

Челябинск, Павел Зварзин

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