На Южном Урале завоют сирены

В Челябинской области проверят готовность системы оповещения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства общественной безопасности Челябинской области, во вторник, 4 октября, в период с 10 до 14 часов будет проведена плановая комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения и комплексной системы экстренного оповещения населения с включением электросирен и громкоговорителей, в том числе электросирен локальных систем оповещения потенциально-опасных объектов.

Кроме того, будут использованы следующие технические возможности по передаче сигналов оповещения и/или экстренной информации:

с 10:43 до 10:44 местного времени на экране телевизора в течение одной минуты появится заставка с информационным текстом;

с 10:43 до 10:45 через домофонную сеть компании «Интерсвязь» будет произведен запуск проверочного речевого сообщения;

с 10:43 пользователи мобильного приложения «МЧС России» получат push-сообщения о проведении проверки систем оповещения населения Челябинской области.

«Единый сигнал «Внимание всем!» существует для оповещения населения в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации, крупномасштабной аварии, катастрофы или стихийного бедствия. Сигнал оповещения «Внимание всем!» подается электрическими сиренами и громкоговорителями, которые установлены на крышах зданий, а также на территории предприятий, расположенных в городах и районах области», – напоминают представители министерства.

Южноуральцам рекомендуют, услышав звуки электросирены, немедленно включить проводную радиоточку, радиоприемник (FM вещание радио «Россия») или телевизор (цифровое вещание радио «Россия», телеканал «Россия-24», телеканал «ОТВ») и прослушать информационное сообщение.

Тексты сообщений передаются в течение одной минуты. Там, где электросирен нет или они слабо прослушиваются, предупреждением о передаче сообщения станут производственные гудки и сигналы транспортных средств. Тех, кто находятся на улице, в транспорте и других общественных местах оповещают сотрудники полиции, пожарной охраны и других служб, имеющих передвижные громкоговорящие установки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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