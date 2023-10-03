3 октября ожидаются следующие события – Челябинск

03.10.2023, вторник
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11:00 Челябинск – Празднование Дня среднего профессионального образования с участием первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт (Конгресс-холл, пр. Ленина, 35)
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11:00, 13:00, 15:00 Челябинск – Челябинский театр современного танца приглашает на иммерсивный спектакль-путешествие «Как Дима в театр ходил» (ДК ЗМК, ул. Новороссийская, 63)
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12:00 Челябинск – Литературно-музыкальная композиция для школьников «Знакомый ваш Сергей Есенин» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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13:00 – 16:00 Челябинск – День совместного досуга для бабушек, дедушек и их внуков «Занимательные октябрины»: показ старых фильмов, музыкальный час с винилом «Томная осень», настольные игры и творческие мастер-классы «Веселые пуговки» и «Открытка из осенних листочков» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, отдел социально-гуманитарной литературы)
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14:00 Челябинск – Творческая встреча с режиссером-документалистом Сергеем Мирошниченко и публичный показ фильмов «Дайте мне победить» и «История российских тюрем. Бутырка» (кинотеатр «Знамя», ул. Кирова, 112)
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14:00 Челябинск – Просветительный час «Сибирская душа на страницах книг»: презентация о жизни и творчестве Сергея Есенина (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, абонемент художественной литературы)
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14:00 Челябинск – Встреча клуба «Парк игр» для любителей настольных игр (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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14:00 Челябинск – Сюрприз-день ко Дню пожилого человека «Возраст осени – ты долог и прекрасен» в клубе «Радуга»(библиотека №10, ул. Липецкая, 25)
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16:00 – 17:30 Челябинск – Литературная-музыкальная встреча ко Дню пожилого человека «Нам года – не беда» в клубе «Веселая Петелька» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)
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16:00 Челябинск – Бесплатный показ фильма «У нас такая работа: Мужество. Отвага. Честь» (Государственный музей истории Южного Урала, ул. Труда, 100)
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17:30 Челябинск – Встреча консультационно-дискуссионного клуба любителей читать и обсуждать книги, посвященная роману Марины Степновой «Сад» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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19:30 Челябинск – Специальный показ фильма «Повелитель Ветра» о путешественнике Федоре Конюхове (кинотеатр «Победа», Комсомольский пр., 34)
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