3 октября ожидаются следующие события – Челябинск

13:00 – 16:00 Челябинск – День совместного досуга для бабушек, дедушек и их внуков «Занимательные октябрины»: показ старых фильмов, музыкальный час с винилом «Томная осень», настольные игры и творческие мастер-классы «Веселые пуговки» и «Открытка из осенних листочков» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, отдел социально-гуманитарной литературы)