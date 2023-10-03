На Южном Урале вынесли приговор по делу о контрабанде на 16 миллионов рублей

Бизнесвумен из Свердловской области получила срок за контрабанду стратегически важных ресурсов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, Карталинский городской суд признал жительницу Тавды (Свердловская область) виновной в совершении контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере.

Суд установил, что в период с 10 мая 2021 по 15 марта 2023 года предпринимательница организовала незаконный вывоз в Казахстан и Киргизию пиломатериалов хвойных пород объемом более 1 тысячи 200 кубометров, стоимостью свыше 16 миллионов рублей, указав недостоверные сведения о происхождении товара.

Суд приговорил женщину к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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