В Коркино сотрудница маркетплейса увела у хозяев около 200 тысяч рублей

Полицейскими Коркинского округа раскрыта мошенническая схема женщины, работающей в пункте выдачи товаров известного маркетплейса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 33-летняя женщина изобрела, как ей казалось, остроумную схему. Она заказывала вещи для получения через пункт выдачи заказов, в котором работала. Отследив передвижение посылки в личном кабинете, злоумышленница перед самым получением от нее отказывалась.

При этом товар все-таки поступал в ПВЗ. Получая заказ, женщина вскрывала упаковку, забирала присланную продукцию и отправляла пустую коробку назад. Ей возвращали деньги. По такой схеме она обманула хозяев почти на 200 тысяч рублей.

В отношении жительницы Челябинска в отделе МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 159 (мошенничество).

Челябинск, Виктор Елисеев

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