В Челябинской области стабилизировалась заболеваемость COVID-19

На Южном Урале незначительно снизилась заболеваемость коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в территориальном управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, на прошедшей неделе (с 25 сентября по 1 октября) зарегистрировано 340 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Это чуть меньше, чем неделю назад (351). Таким образом, минувшая неделя стала первой с середины августа, когда темпы заболеваемости снизились.

Заболеваемость поддерживается взрослым населением, составляющим 91,76% в структуре, отмечают в Роспотребнадзоре. Отмечалось снижение заболеваемости во всех возрастных группах, за исключением детей 7-14 лет (плюс 4 случая), а также южноуральцев 65 лет и старше (рост на 10 случаев).

Всего за весь период наблюдения на территории Челябинской области зарегистрировано 415 тысячи 845 случаев новой коронавирусной инфекции (показатель на 100 тыс. населения – 12164,2).

Челябинск, Виктор Елисеев

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