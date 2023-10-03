В Челябинске задержали исламиста-иностранца

Члена террористической группировки выслали из России после задержания на Южном Урале.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», члена запрещенной в России организации «Воины Великой Сирии» задержали в Челябинске оперативники ФСБ.

Суд признал исламиста виновным в нарушении иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ. Оказалось, что в России мужчина скрывался после того, как был объявлен в розыск у себя на родине.

По информации пресс-службы УФСБ по Челябинской области, по решению суда иностранец был выдворен за пределы РФ и арестован в стране, объявившей его в розыск.

Челябинск, Виктор Елисеев

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