На челябинских АЗС сняли ограничения на продажу топлива после вмешательства ФАС

После вмешательства антимонопольной службы в Челябинске возобновили продажу бензина и дизеля без ограничений.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, антимонопольная служба пресекла действия по ограничению снабжения топливом потребителей Челябинска на АЗС «дочки» «Лукойла».

Напомним, ранее горожане рассказали об ограничениях продажи топлива на автозаправочных станциях ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт»: в одни руки отпускали не более 10 литров бензина и дизельного топлива.

Совместно с региональными органами власти антимонопольщики провели мониторинг наличия топлива на АЗС компании, изучив данные 40 АЗС в Челябинске.

Также были проанализированы сведения о запасах нефтепродуктов, предоставляемые ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» на еженедельной основе в рамках мониторинга.

«По результатам полученной информации снижения запасов топлива на нефтебазах общества не обнаружено», – отметили в УАФС.

После начала проверки ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» сняло ограничения на продажу топлива потребителям. В связи с добровольными действиями компании к ответственности ее не привлекут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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